Durante il fine settimana, sul web sono emersi ulteriori dettagli e immagini renderizzate della prossima serie di smartphone Galaxy S21. Il rilascio della nuova serie sembra si farà a metà gennaio, anticipando i tempi a cui siamo abituati.

Si è parlato molto delle tre varianti del Galaxy S21. La cosa più interessante che abbiamo sentito è l’arrivo di un modello Galaxy S21 Ultra con supporto per la S-Pen. Uno smartphone della serie Galaxy S con una S-Pen sembra interessante.

Samsung Galaxy S21 con S-Pen forse in arrivo a gennaio

La data di lancio presunta è il 14 gennaio. L’annuncio potrebbe essere fatto solo qualche settimana prima, ma il rilascio sul mercato potrebbe avvenire a febbraio o all’inizio di marzo. Sappiamo che questa prima rivelazione è possibile perché non ci sarà alcun evento tecnico fisico Unpacked a causa della pandemia ancora in corso.

Come al solito, i device Galaxy S21 saranno disponibili in mercati chiave come Corea del Sud, Stati Uniti, Europa e Asia. Potrebbe anche essere rilasciata una variante 4G, ma non vediamo l’ora che arrivi il modello 5G. Il modello 4G potrebbe essere pronto in Brasile e in altri mercati emergenti simili.

Quando si tratta di opzioni di colore e archiviazione, il Galaxy S21 potrebbe essere pronto in 128 GB o 256 GB in rosa, bianco, viola o grigio. Le stesse opzioni di memoria saranno pronte per il modello Plus e saranno disponibili in viola, nero o argento. Solo la variante Ultra arriverà nelle colorazioni Silver e Black e tre opzioni di memoria: 128 GB, 256 B e 512 GB.

Il Galaxy S21 Ultra può supportare la tecnologia S-Pen. Ci sono state discussioni riguardante il supporto per l’input dello stilo ma potrebbe essere necessario acquistare una S Pen separata. Speriamo di ricevere ulteriori dettagli in seguito.