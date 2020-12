Il canone Rai 2021 è una delle tasse che nessuno di noi vorrebbe pagare, ma alla quale la maggior parte non riuscirà a sfuggire. Non abbiamo volutamente indicato la totalità degli utenti, poiché a tutti gli effetti esistono determinate categorie che potranno ottenere l’esenzione dal pagamento.

Quanto andremo a raccontare si discosta completamente dalla fake news che per lungo tempo è circolata in rete, inerente alla possibile abolizione di canone Rai 2021 e di bollo auto. Il Governo italiano non ha nessuna intenzione di mettere mano alle tasse, questo è importante e va assolutamente segnalato.

I primi utenti che possono richiedere l’esenzione sono coloro che autocertificano il non possesso di un televisore, dovranno appunto inviare l’autocertificazione in cui dichiarano tale situazione. Attenzione, però, non dichiarate il falso, non provate a fare i furbi, poiché commettereste un reato penale punibile con il carcere.

Al secondo posto troviamo i possessori di una seconda casa su cui viene applicato il canone Rai 2021, in questo caso la legge è chiarissima, la tassa deve essere pagata solo una volta a famiglia, di conseguenza gli intestatari di seconda casa potranno richiederne l’esenzione.

Canone Rai 2021: gli aventi diritto all’esenzione

Chiudono il trittico di utenti che hanno diritto all’esenzione gli over 75, coloro che presenteranno domanda quando hanno compiuto il 75esimo anno di età, ma solo se presentano un reddito famigliare inferiore agli 8000 euro, e nel contempo non hanno in famiglia altre persone che producono reddito (o meglio hanno uno stipendio fisso, che non siano collaboratori domestici o badanti).

L’esenzione non è mai automatica, sarà sempre necessario richiederla scaricando il modulo dal sito dell’Agenzia delle Entrate.