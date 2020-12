L’esenzione dal canone Rai è un diritto per moltissimi consumatori, per questo motivo è importante conoscere nel dettaglio quali sono le date limite entro le quali richiederla direttamente tramite il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate o i canali preposti a questo scopo.

Al giorno d’oggi, gli unici che possono ottenere l’esenzione del canone Rai sono gli over 75 con un reddito famigliare inferiore agli 8000 euro annui, e senza persone nello Stato di Famiglia con un reddito proprio, in aggiunta ai possessori di una seconda casa o a coloro che dichiarano apertamente di non possedere un televisore.

Indipendentemente dalla categoria di cui fate parte, dovete sapere che l’esenzione non è automatica, dovrete presentare la domanda, scaricando il modulo dal sito dell’Agenzia delle Entrate, e poi inoltrandola per via telematica.

Canone Rai 2021: la data limite per l’esenzione

Le date limite da conoscere per richiedere l’esenzione dal canone Rai 2021 sono essenzialmente un paio: 31 gennaio e 30 giugno 2021. Coloro che riusciranno a sbrigare le pratiche entro la fine del prossimo mese, non pagheranno nemmeno una rata della tassa, risparmiando di netto 90 euro.

Tutti gli altri, o meglio chi presenterà la domanda entro il 30 giugno, si ritroverà a pagare solamente i primi 6 mesi, corrispondenti a 45 euro. Nell’eventualità in cui la domanda venga inoltrata in un secondo momento, successivo alle date indicate, verrà attivata a partire dal canone rai del 2022.

E’ importante ricordare che, solo nel caso degli over 75, fa fede il giorno di presentazione della domanda, di conseguenza l’utente dovrà aver già compiuto almeno il 75esimo anno di età.