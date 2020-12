Il miglior SottoCosto dell’anno di Bennet termina oggi, 13 dicembre 2020, per questo motivo dovete assolutamente affrettare la scelta e scoprire quali sono i prodotti che l’azienda ha deciso di scontare, rendendoli disponibili per ogni singolo consumatore sul territorio nazionale.

Il volantino è purtroppo in scadenza, ma allo stesso tempo le scorte potrebbero non essere più disponibili, data la natura dello stesso. E’ bene ricordare, infatti, che il quantitativo distribuito sul territorio è ridotto, e non è stato rinnovato in corso d’opera, di conseguenza il prodotto da voi desiderato potrebbe non essere più disponibile.

Bennet: le ultime offerte sono da paura

Il marchio su cui Bennet ha voluto focalizzare la propria attenzione pare essere quello di Apple, un’azienda da sempre molto richiesta e desiderata dagli utenti italiani, e difficilmente raggiungibile proprio per i prezzi estremamente elevati. Il modello di smartphone coinvolto nel volantino è l’Apple iPhone 11, un terminale in vendita a 598 euro, ed ancora oggi in grado di garantire prestazioni decisamente superiori a tantissimi altri smartphone appena lanciati sul mercato.

Ancora meglio se acquistato in abbinata con gli accessori che Bennet ha incluso nel volantino, questi sono Apple Watch Series da 43 millimetri, in vendita a 189 euro, e Apple Airpods di seconda generazione, il cui prezzo non supera i 109 euro.

Naturalmente all’interno della campagna sarà possibile trovare anche prodotti di altri brand o categorie merceologiche, ma per quelli si consiglia la visione delle pagine che sono state inserite nell’articolo.