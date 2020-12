CoopVoce: clamorosa la nuova TOP 50, cosa offre e quanto costa

CoopVoce non ha ormai più problemi, contrariamente a quanto ho visto durante gli scorsi anni. Il nostro gestore di telefonia mobile di tipo virtuale è riuscito ad applicare un grande cambiamento alla sua strategia che ad oggi si dimostra tra le più vincenti in assoluto. Il merito è chiaramente anche delle batoste ricevute, le quali sono state sottolineate in più occasioni dal pubblico, il quale non sottoscriveva alcuna delle promo proposte a causa dei pochi contenuti.

Ora CoopVoce ha cambiato decisamente modo di fare, rendendo disponibili offerte molto più convenienti per quanto riguarda un discorso globale e soprattutto una rete molto più performante. In merito a quest’ultima si sta parlando molto di un ulteriore miglioramento, il quale dovrebbe arrivare a breve secondo quanto raccontato dai vertici dell’azienda.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 50 è disponibile per soli 9,50 euro al mese per sempre

CoopVoce sta continuando a far vedere grandi cose, soprattutto dal punto di vista delle sue offerte telefoniche. Durante l’ultimo mese è stata lanciata e pubblicizzata la soluzione migliore di sempre proposta dall’azienda, ovvero la ChiamaTutti TOP 50.

Questa al suo interno mostra minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili con 1000 SMS verso tutti. Per quanto concerne poi la connessione al web in 4G, ecco 50 giga. Il prezzo finale è di 9,50 € al mese per sempre.