CoopVoce: ChiamaTutti TOP con 50 giga a meno di 10 euro e grande novità

CoopVoce si sta dimostrando uno dei gestori più attivi nel settore della telefonia mobile italiana. Qui ci sono tante altre aziende che dimostrano ogni giorno il proprio valore, anche se in questo caso il noto provider virtuale sarebbe quasi arrivato al loro livello.

Il merito è di un cambio di strategia di cui l’azienda necessitava disperatamente, soprattutto dopo che durante i primi anni molti utenti avevano optato per altre soluzioni. CoopVoce ha infatti scelto di offrire molti più contenuti all’interno delle sue offerte, le quali conservano fin da sempre un prezzo estremamente conveniente. A dimostrare il tutto è la nuova offerta che gli utenti possono trovare sul sito ufficiale, la quale offre davvero ogni contenuto e ad un prezzo ottimo. La nuova ChiamaTutti TOP 50 è infatti il meglio in assoluto con i suoi minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di soli 9,50 € al mese per sempre, soluzione che possono scegliere anche i già clienti.

CoopVoce: arriva il cambio che tutti volevano, l’azienda aumenta la sua qualità di ricezione

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.