Iliad: offerta da 50 giga al minimo storico e rete in fibra in arrivo

Pian piano Iliad sta diventando sempre più un’istituzione della telefonia mobile italiana, la quale ha accolto diversi gestori negli ultimi anni ma con fortune alterne. Il noto provider proveniente dalla Francia è diventato un punto fisso per tutti coloro che vogliono cambiare gestore, grazie soprattutto alle grandi offerte messe a loro disposizione.

La migliore soluzione attualmente sul mercato che risponde al nome di Giga 50, è ancora disponibile per soli 7,99 € al mese per sempre. Questo include minuti ed SMS illimitati con 50 giga in 4G. Allo stesso tempo però Iliad non starebbe indugiando sul suo futuro, pensando in maniera sempre più concreta all’accordo sottoscritto con Open Fiber. La fibra ottica infatti arriverà dalla prossima estate, per la felicità di tutti coloro che vogliono risparmiare anche sulla rete domestica.

Iliad porterà ben presto l’alta velocità con la sua rete domestica, arriverà dall’estate del 2021

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.