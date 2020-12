Bennet continua a sorprendere le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale assolutamente interessante, e pronta a soddisfare le più recondite esigenze dei consumatori sparsi per tutto il territorio.

La limitazione più grande di ogni volantino Bennet riguarda sicuramente l’accessibilità, infatti è bene ricordare che non è attivo sul sito ufficiale dell’azienda, ma ognuno di noi sarà costretto a recarsi personalmente in negozio, sebbene comunque non presenti limitazioni regionali particolari. La validità è fissata al 13 dicembre 2020, tutti i prodotti elencati sono distribuiti in versione completamente sbrandizzata, e con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi.

Bennet: quanti sconti per gli utenti

L’attenzione di Bennet, almeno per questa campagna promozionale, si è riversata direttamente sui prodotti marchiati Apple, infatti ognuno di noi avrà la possibilità di accedere all’ecosistema aziendale, senza spendere cifre particolarmente elevate. Lo smartphone da non perdere di vista è sicuramente l’Apple iPhone 11, l’ex top di gamma, oggi raggiungibile a 598 euro, e da consigliare a tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

In aggiunta al suddetto, l’utente potrà anche pensare di addentrarsi all’interno dell’ecosistema aziendale, mediante l’acquisto di un Apple Watch Series 3 o Apple AirPods, due accessori fondamentali, in vendita comunque a cifre più che accessibili, corrispondenti a 189 euro per lo smartwatch e 109 euro per le piccole cuffiette true wireless.

L’insieme dei prodotti narrati nel volantino Bennet, con qualche piccola chicca anche per quanto riguarda il mondo Android, è possibile scoprirlo nelle pagine che trovate qui sotto.