Anche la catena Trony si è voluta unire al coro di offerte e sconti in vista delle feste natalizie. La nuova promozione lanciata dalla nota catena di elettronica si chiama “Sconti per le Feste” e coinvolge diverse tipologie di prodotti.

Gli Sconti per le Feste di Trony consistono in offerte per alcuni smartphone, dispositivi tecnologici, elettrodomestici e molti altri prodotti. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questi “Sconti per le Feste”.

Trony ha lanciato la nuova promozione denominata Sconti per le Feste con interessanti sconti

Come mezzo anticipato precedentemente, gli Sconti per le Feste di Trony consistono in offerte per alcuni smartphone di gamma media come LG K52, Motorola Moto E6S, Redmi Note 9S e Moto Razr 5G e tablet come Galaxy Tab S7, Huawei MatePad 10.4 e Lenovo Tab M7. In offerta troviamo anche diverse TV e smart TV, come quelle di Samsung e LG. Anche gli smartwatch sono in promozione: spiccano gli Apple Watch Series 3.

Le promozioni lanciate da Trony sono molto interessanti anche per chi è interessato agli elettrodomestici: in sconto ci sono diverse lavatrici, forni, piani cottura e piccoli elettrodomestici. La promozione è ormai iniziata da qualche giorno, precisamente lo scorso 3 dicembre 2020 e continuerà fino all’11 dicembre 2020.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione Sconti per le Feste sullo store ufficiale di Trony. Proprio per questa promozione, attualmente il sito della grande catena risulta difficile da raggiungere, ma lo staff sta lavorando sodo per riportarlo alla normalità. Non ci resta che dare un’occhiata per scovare qualche regalo di Natale.