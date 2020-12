Il nuovo volantino Trony riesce a raccoglie le migliori offerte del periodo, e le condensa entro pagine ricchissime di sconti e di prezzi sempre più alla portata dei singoli consumatori, rendendole disponibili sull’intero territorio nazionale, senza limitazioni particolari.

La campagna promozionale, a differenza di quanto accaduto in passato, sarà fruibile ovunque in Italia, ma non sul sito ufficiale, poiché in tale location l’azienda ha deciso di lanciare una soluzione completamente differente. Grazie alla presenza del Tasso Zero, inoltre, l’utente potrà decidere di accedere alla rateizzazione senza interessi, in modo da non essere costretto a pagare tutto subito.

Trony: tantissimi sconti per tutti i gusti

Il volantino Trony si gioca le proprie carte con la riduzione del 50% sul secondo acquisto, senza però andare a riprendere quanto avevamo visto nelle scorse settimane, poichè il cliente si ritroverà costretto ad acquistare solo i dispositivi contrassegnati, per poter accedere alla suddetta soluzione, che comporterà uno sconto del 50% sul meno caro della coppia.

Il settore degli smartphone è completamente estraneo alla suddetta soluzione, di conseguenza sarà possibile fruire solamente degli sconti per acquistare i prodotti di questo tipo. I modelli coinvolti sono Oppo Find X2 Neo, Xiaomi Mi 10T Lite, Samsung Galaxy S20 FE, Oppo A72, Oppo Find X2 Lite, Xiaomi Redmi Note 9S, Oppo A52 o simili. Sono tutti dispositivi appartenenti alla fascia media del mercato nazionale, ma per vedere anche i prezzi di vendita, aprite subito le pagine sottostanti.