Operatori Telefonici: le migliori promozioni di novembre 2020

Il mondo della telefonia ad oggi non pecca certo di uno scarso assortimento. Esistono difatti moltissime promozioni interessanti in aggiornamento per ogni mese. Ciò si è notevolmente evoluto soprattutto dal momento in cui sono sbarcati i nuovi operatori virtuali. Ma cosa sono? Trattasi di operatori che non possiedono un’infrastruttura di rete e si appoggiano a quella degli operatori tradizionali per poter vendere le loro offerte. Scopriamo subito le migliori tariffe degli operatori telefonici a cui aderire per il mese di novembre.

Operatori Telefonici: le migliori promozioni del mese

Very Mobile si serve dell’infrastruttura di rete di WINDTRE. Questo propone delle tariffe piuttosto convenienti: 4,99 euro al mese inclusi 30 Giga di traffico e chiamate e messaggi illimitati, e 6,99 euro al mese compresi 100 Giga di traffico e chiamate e messaggi illimitati.

Kena Mobile invece sfrutta l’infrastruttura di rete di TIM. Questa è stata ideata per competere con l’economica ILIAD. La promozione in questione ha un costo molto basso, prende il nome di Kena 5,99 Flash e include minuti e SMS illimitati + 70 Giga di Internet.

Ho. Mobile è l’operatore virtuale di VODAFONE riservato ai clienti Iliad e ad alcuni MVNO. Anche questa ha un costo di 5,99 euro al mese e include:

• minuti e messaggi senza limiti;

• 70 Giga di Internet.

Esiste poi un’offerta compresa di 50 Giga e minuti e messaggi illimitati che può essere attivata:

• al costo di 8,99 euro al mese dai clienti Kena e Daily Telecom, oltre che per l’attivazione di un nuovo numero;

• al costo di 12,99 euro al mese per tutti gli altri numeri.

Fastweb mobile è, come suggerisce il nome stesso, la proposta per la telefonia mobile di Fastweb. La sua offerta ha un costo di 8,95 euro mensili e offrirà:

• 50 Giga di traffico;

• chiamate illimitate;

• 100 SMS.