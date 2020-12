LineageOS 17.1 ufficiale basata su Android 10 è stato rilasciato all’inizio di quest’anno per una serie di smartphone. Negli ultimi mesi, la lista di dispositivi supportata è cresciuta fino ad includere una moltitudine di device.

Per quelli di voi che non hanno ancora messo le mani su questa versione, ci sono un sacco di build non ufficiali che girano nei forum. Queste build sono senza dubbio un buon modo per testare la ROM personalizzata settimane o mesi prima che la build sia abbastanza stabile da essere ufficializzata.

OnePlus 8T e 8 Pro: i possessori possono scaricare l’update non ufficiale

Ora, ROM personalizzate LineageOS 18.0 non ufficiali basate su Android 11 sono apparse sui forum XDA per OnePlus 8T e OnePlus 8 Pro. Sebbene entrambi gli smartphone abbiano le versioni ufficiali di Android 11 disponibili, OxygenOS 11 non può più essere definita Android.

OnePlus 8 Pro ha ricevuto il suo aggiornamento stabile ad Android 11 a ottobre OnePlus 8T, invece, è rilasciato nello stesso mese con Android 11. Infatti, OnePlus ha pubblicato il codice sorgente del kernel aggiornato per la serie 8 a settembre. Il risultato è che sono state realizzate versioni alfa ufficiali di Paranoid Android “Ruby”.

La società ha anche rilasciato il codice sorgente del kernel per OnePlus 8T, che è il modo in cui gli sviluppatori aftermarket sono in grado di preparare ROM personalizzate per questo dispositivo relativamente nuovo.

Ora, l’utente LuK1337 di XDA Developer ha rilasciato LineageOS 18.0 basato su Android 11 per entrambi i dispositivi. L’installazione della ROM personalizzata è leggermente complicata, poiché una soluzione di ripristino personalizzata compatibile per questi dispositivi non è al momento disponibile.