OnePlus sta rilasciando OxygenOS 11.0.3.4 per il suo OnePlus 8T. Questo è il secondo aggiornamento in una settimana, dopo che il primo è arrivato il 30 ottobre come OxygenOS 11.0.2.3 con miglioramenti nella connessione Bluetooth, nella rete 5G, ecc. Ora, l’ultimo update arriva con alcune ottimizzazioni e l’ultima patch di sicurezza Android per il mese di Ottobre 2020.

Tuttavia, la patch di sicurezza di ottobre include cinque correzioni di vulnerabilità a rischio critico nel sistema operativo Android insieme a dozzine di correzioni di vulnerabilità ad alto rischio e moderato. L’aggiornamento include anche vari altri miglioramenti e ottimizzazioni.

OnePlus 8T si aggiorna, scopriamo i dettagli

Alcune di queste ottimizzazioni riguardano il consumo energetico per ridurre il riscaldamento, un problema nella barra di stato e altro ancora. Maggiori informazioni sull’aggiornamento sono elencate nel log delle modifiche ufficiale dell’aggiornamento. In esso, troviamo alcuni dettagli come l’ottimizzazione della fluidità di alcuni giochi e bug risolti per il Play Store.

Poiché l’aggiornamento viene distribuito over-the-air, potrebbero essere necessari alcuni giorni o anche una settimana per la disponibilità sul tuo dispositivo. L’aggiornamento OxygenOS 11.0.3.4 per OnePlus 8T pesa circa 264 MB. È un piccolo aggiornamento, ma ti consigliamo comunque di caricare il telefono fino al 50% prima di iniziare a installare l’aggiornamento.

OnePlus 8T è l’ultimo dispositivo di punta lanciato nell’ottobre 2020. È alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 865 e da una GPU Adreno 650. È dotato di un display Fluid AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixel e protezione Corning Gorilla Glass 5. Il dispositivo racchiude una configurazione a quattro telecamere con una fotocamera principale grandangolare da 48 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 16 MP, un obiettivo macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP.