Comet è davvero senza limiti, mediante la nuova campagna promozionale l’azienda prova a puntare a convincere tutti gli utenti che vogliono accedere ai top di gamma del periodo, ma allo stesso tempo non sono disposti a pagare cifre particolarmente elevate.

Il volantino risulta essere disponibile, come era lecito immaginarsi, su tutto il territorio nazionale, senza limitazioni o distinzioni territoriali. La validità è fissata fino al 13 dicembre 2020, con possibilità di completare gli acquisti anche online sul sito ufficiale; chi sceglierà questa seconda strada, è importante ricordarlo, potrà appoggiarsi alla spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo con ordini superiori ai 49 euro.

Comet: questi sono i nuovi prezzi da cogliere al volo

I prezzi da cogliere al volo da Comet sono davvero tantissimi, la campagna promozionale è composta da addirittura 40 pagine differenti. Focalizzando l’attenzione esclusivamente sui top di gamma, scopriamo la presenza di alcune piccole chicche da non lasciarsi sfuggire; queste sono Xiaomi Mi 10T Pro, in vendita alla modica cifra di soli 579 euro, passando anche per Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a 1149 euro, Samsung Galaxy Note 20 in vendita a 849 euro, per finire con gli ottimi Galaxy Note 20 Ultra 5G a 1129 euro o Galaxy S20+, disponibile all’acquisto a 749 euro.

Sono chiaramente tutti dispositivi molto costosi, ma come tali riescono a garantire prestazioni decisamente superiori alle più rosee aspettative. Se volete conoscerlo da vicino, approfittando dei tantissimi sconti messi a disposizione, correte ad aprire le pagine del volantino Comet.