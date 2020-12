Esselunga è letteralmente fuori di testa, con il nuovo volantino l’azienda è riuscita a sconvolgere l’intero mercato della rivendita di elettronica, proponendo una soluzione completamente rinnovata, ma sopratutto ricchissima di prezzi bassi e di sconti assolutamente da non perdere.

La campagna promozionale attuale è valida per la maggior parte del mese di Dicembre, in ogni singolo punto vendita in Italia. E’ bene sottolineare quanto l’utente sia costretto a recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, senza avere la possibilità di accedervi online sul sito ufficiale, come sempre accade quando parliamo di Esselunga.

Esselunga: offerte a non finire per tutti

Le offerte di Esselunga sono indiscutibilmente tra le migliori del periodo, a partire dalla possibilità di acquistare un ottimo Apple iPhone 11, uno degli smartphone più desiderati e richiesti del periodo corrente, a soli 598 euro. Il prezzo è davvero bassissimo, se considerata la qualità generale del modello stesso, ed è anche da considerarsi una conseguenza del corrente lancio sul mercato dell’ultimo iPhone 12.

Se invece foste interessati al mondo Android, allora il consiglio è di spendere 549 euro per acquistare il Samsung Galaxy S20 FE, la fan edition che prevede le stesse caratteristiche tecniche del Galaxy S20 originario, ma con alle spalle il processore Qualcomm Snapdragon 865 e non l’Exynos.

Il volantino esselunga, per una migliore comprensione, è stato raccolto direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa, in questo modo avrete la possibilità di scoprire tutte le offerte del periodo.