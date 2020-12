Sono in arrivo grandi cambiamenti per Sea of ​​Thieves nel 2021. Invece di aggiornamenti mensili, il nuovo anno vedrà un passaggio alle stagioni, che inizierà con un importante aggiornamento dei contenuti e durerà circa tre mesi.

La prima stagione inizierà a gennaio con il lancio di un nuovo Viaggio dell’Alleanza Mercantile. Potrai “ricostruire indizi terra e mare cercando di localizzare una nave perduta là fuori nel mondo: un naufragio perduto che aspetta di essere ritrovato”.

Sea of Thieves aggiungerà un pass battaglia

Ogni nuova stagione includerà “eventi in primo piano e dal vivo”, insieme a nuove ricompense per i giocatori, patch, aggiornamenti al negozio di gioco di Pirate Emporium ed eventi di ricompensa di Twitch Drop. Verrà inoltre introdotto un nuovo sistema di progressione. Esso darà ai giocatori l’opportunità di guadagnare fino a 100 livelli di “Fama dei pirati” per stagione, con varie ricompense di gioco che si sbloccano lungo il percorso.

Queste ricompense saranno disponibili per tutti i giocatori. A sorpresa, sarà disponibile anche un “Plunder Pass” opzionale che garantirà l’accesso a un tracciato separato con ricompense uniche ed esclusive Pirate Emporium. Il costo del Plunder Pass non è stato rivelato durante lo streaming.

Lo sviluppo dell’Arena PvP, invece, è stato interrotto. “Arena continuerà a far parte di Sea of ​​Thieves, continuerà a essere qualcosa a cui le persone possono giocare e noi continueremo a mantenerlo e a farlo funzionare”. Prima che tutto ciò accada, il 2020 si concluderà con un ultimo aggiornamento mensile, il Festival of Giving, che inizierà il 9 dicembre. L’evento presenterà “tutta una serie di eventi”, inclusi i 12 Deeds of Giving, Twitch Drop , bonus di accesso e il ritorno di Gilded Voyages ad alto rischio e ricompense.