Il quinto episodio della serie Night City Wire di Cyberpunk 2077 ha svelato ulteriori dettagli sul gioco; abbiamo assistito ad un video dietro le quinte con Keanu Reeves, ad un “EP ufficiale” ed un trailer di gioco esteso con Johnny Silverhand. Una cosa che è stata trascurata in mezzo a tutto ciò sono alcuni dei “premi digitali e di gioco” che i giocatori potranno richiedere.

I giocatori che collegano Cyberpunk 2077 ai loro account GOG riceveranno una giacca da Wolf School molto carina da indossare nel gioco, con il logo reso famoso dall’altra serie di giochi di ruolo di CD Projekt, The Witcher. Possedere i giochi The Witcher o Gwent ti darà altri oggetti e skin, tra cui alcune magliette, una spada e un peluche virtuale di Arasaka.

Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 saranno collegati da ricompense

Funzionerà anche nell’altro modo: i possessori di Cyberpunk 2077 riceveranno elementi di gioco per gli altri giochi di CD Projekt, come una carta e un dorso di monete ispirati ai samurai e il titolo “Mozzafiato” per Gwent. “Questo è solo l’inizio, e ci saranno altri articoli in arrivo in futuro”, ha detto Hollie Bennett, responsabile delle comunicazioni per il Regno Unito di CD Projekt, durante l’ultimo live streaming di Night City Wire. “Presto avremo maggiori informazioni su” I miei premi “.”

Per quanto riguarda l’hardware di cui avrai bisogno per ottenere il massimo con ray tracing extra, Nvidia afferma che un RTX 2060 può far girare il gioco a 1920×1080 utilizzando il preset Ray Tracing medio con DLSS, anche se non ci sono parole sui frame rate.

Salendo, Nvidia suggerisce un RTX 3070 o RTX 2080 Ti per portare le impostazioni di ray tracing di Cyberpunk 2077 su Ultra a 2560×1440 con DLSS, mentre RTX 3080 e 3090 possono fare lo stesso a 4K e oltre. Vale la pena notare che ancora una volta non ci sono parole sul frame rate. Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre.