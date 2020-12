CoopVoce offre la TOP 50 a costo fisso per sempre, ci sono 50GB in 4G

CoopVoce rappresenta una delle migliori aziende attualmente sul territorio italiano per quanto concerne la telefonia mobile. Operando nel settore dei gestori virtuali, questo provider si sta facendo strada a colpi di nuove offerte e soprattutto a colpi di convenienza.

Chi infatti circa un nuovo gestore può tranquillamente affidarsi alle promozioni di questa piccola grande realtà, la quale durante gli ultimi anni è stata in grado di migliorarsi in maniera esponenziale. CoopVoce ha scelto di intervenire sulla sua strategia precedente che prevedeva offerte convenienti dal punto di vista del prezzo ma non troppo per quanto riguardava i contenuti interni. Pur essendo molto bassi i prezzi mensili, minuti, SMS e giga non convincevano per nulla gli utenti, i quali dunque si recavano altrove. Adesso però è tutto diverso e a dimostrarlo è l’ultima offerta proposta sul sito ufficiale oltre che le intenzioni dell’azienda. Coop ha scelto infatti di migliorare le sue infrastrutture.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti TOP 50 con minuti, SMS e giga inclusi per soli 9,50 euro al mese

La nuova ChiamaTutti TOP 50 di CoopVoce è ormai ufficiale da quasi un mese sul sito dell’azienda. Questa nuova soluzione rappresenta una delle migliori mai prodotte dal gestore, il quale con soli 9,50 € al mese offre di tutto.

Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 50 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web.