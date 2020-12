L’operatore virtuale CoopVoce rende disponibile fino al prossimo 13 gennaio 2021 l’offerta denominata ChiamaTutti Top 50, attualmente una delle migliori in commercio.

Questa offerta prevede anche un bonus di 30 euro per chi richiede la portabilità del proprio numero da un altro gestore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce: la ChiamaTutti Top 50 rimane attivabile fino al 13 gennaio 2021

L’offerta Top 50 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti e ben 50 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 9.50 euro al mese. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta, mentre il traffico dati è tariffato su singolo Kb.

La SIM ha un costo di 10 euro con 5 euro di traffico incluso, così suddiviso: 1 euro di credito standard e 4 euro di bonus. Quest’ultimo utilizzabile come il credito standard, anche per i rinnovi delle offerte, ma in caso di cessazione utenza o portabilità in uscita, va perso. Per i nuovi clienti non sono previsti costi di attivazione. Se invece si è clienti CoopVoce e si vuole passare alla TOP 50, è possibile farlo pagando un costo di attivazione di 9 euro.

Ciascun cliente può usufruire dei 30 euro di credito bonus, in caso di portabilità del numero, per due linee al massimo. Il rinnovo dell’offerta avviene in modo automatico se il credito sulla SIM è sufficiente, in caso contrario, verrà sospesa per 30 giorni, durante i quali i minuti e gli SMS sono tariffati in base al piano tariffario di base, mentre il traffico internet è inibito. Per scoprire altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.