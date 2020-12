Una sorpresa splendida attende gli utenti all’interno dell’ultimo volantino Carrefour, le offerte effettivamente lanciate dall’azienda nascondono prezzi sempre più bassi, e garantiscono un risparmio senza precedenti sul territorio, quasi migliore di quanto visto in occasione del Black Friday.

La campagna promozionale attualmente disponibile da Carrefour è, prima di tutto, attiva solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale, di conseguenza se vorrete approfittare degli stessi sconti, sarete costretti a recarvi personalmente in negozio. In parallelo, ogni singolo prodotto acquistato presenterà garanzia legale della durata di 24 mesi, e sarà completamente sbrandizzato.

Grandissimi sconti Amazon, con anche coupon gratis, sono disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram dedicato ad Amazon.

Carrefour: gli sconti del volantino sono assurdi

Il volantino Carrefour, ancora prima di parlare di sconti, propone già una sorpresa piacevolissima agli utenti, ovvero offre il meccanismo intitolato Spendi e Riprendi, tramite il quale sarà possibile ricevere un buono sconto da spendere in un secondo momento, del valore predefinito. Per ottenerlo non saranno assolutamente necessarie operazioni particolari, basterà infatti acquistare uno dei prodotti contrassegnati, ed il gioco è fatto. Il coupon potrà essere utilizzato anche per beni di prima necessità, non è obbligatoria la tecnologia.

Gli smartphone effettivamente in promozione, ad ogni modo, appartengono tutti alla fascia medio bassa, e sono Xiaomi Mi Note 10 Lite, Samsung Galaxy A31, Oppo A52, Motorola E7+, Xiaomi Redmi 9A o Alcatel 1S 2020.

Le pagine della campagna sono state riassunte qui sotto, in tal modo potrete conoscere da vicino ogni singolo sconto applicato da Carrefour fino al 13 dicembre 2020.