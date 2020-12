Nel contesto attuale della pandemia le interazioni tra persone sono cambiate e l’uso delle videochiamate, prima limitato a pochi utenti, è diventato quasi uno standard.

Il social network Instagram riflette questo cambiamento cercando di andare incontro ai suoi utenti e ampliando il numero di ospiti per ogni live. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbero presto salire a tre. Scopriamo i dettagli.

Instagram: presto tre ospiti per ogni diretta

Instagram continua a puntare fortemente sulle dirette video e così, dopo averne esteso la durata fino a 4 ore, ha deciso di ampliare il numero dei partecipanti fino ad un massimo di quattro componenti. La nuova funzionalità prende il nome di Live Rooms e altro non è che un’evoluzione della funzione annunciata ormai oltre tre anni offre e che permette a due utenti di partecipare alla medesima diretta video.

Grazie alla recente aggiunta, dunque, le Live streaming possono ospitare adesso sino a quattro partecipanti attraverso un’apposita UI studiata per dividere in parti uguali la schermata ed offrire così stesso spazio ad ogni utente. Stando a quanto affermato da Instagram, Live Rooms è stata testata con alcuni Creator in India: il nuovo format ha riscosso un particolare successo e per questo motivo la società del gruppo Facebook ha deciso di renderla disponibile pubblicamente.

La disponibilità della nuova funzione è limitata, almeno per il momento, ai soli utenti residenti in India e Indonesia. Sino ad ora non è chiaro se, come già avvenuto con altre funzionalità, Instagram deciderà di distribuirla globalmente in un secondo momento. Non ci resta quindi che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire nuove informazioni.