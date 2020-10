I social network Instagram ha deciso di investire sulle live: il social network fotografico ha annunciato diverse novità importanti, che vanno a modificare in maniera sostanziale l’utilizzo delle dirette.

In primo luogo troviamo la possibile estensione della durata delle Live ma non solo. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli sulla faccenda.

Instagram aumenta il tempo delle Live

In primo luogo, le live non saranno più limitate a 60 minuti: tutti gli utenti in regola (senza violazioni di policy registrate) potranno trasmettere in diretta fino a 4 ore. Inoltre, dopo la fine della Live, sarà possibile rivedere il proprio video in un archivio privato, esattamente come avviene adesso per storie e post. Da qui sarà possibile scaricarlo e ricondividerlo altrove.

In più Instagram aggiungerà una nuova sezione a IGTV, chiamata Live Now, dove vedere una selezione di tutti gli utenti che stanno trasmettendo in diretta in questo momento. Instagram sta evidentemente investendo parecchio sulle live, anche grazie al successo di questo strumento durante la pandemia. C’è una piccola clausola però che potrebbe impedire agli utenti di arrivare fino a 4 ore di diretta. Instagram esige che gli account non abbiano precedenti violazioni della proprietà intellettuale o delle sue policy per consentire la massima durata dello streaming.

Speriamo che la piattaforma non si stia “adattando” al nuovo DPCM in vigore praticamente in tutto il mondo, anche se le voci di un possibile lockdown nelle prossime settimane si sta facendo sempre più importante. A questo punto non ci resta che andare a testare la nuova versione della “diretta” ed attendere per altre novità nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, sicuramente arriveranno.