A partire dal primo dicembre, Red Dead Online è diventato ufficialmente un gioco standalone. Questo cambiamento comporta che sarà possibile giocare al titolo senza dover per forza acquistare Red Dead Redemption 2.

Per gli utenti che già giocano a Red Dead Online non cambierà nulla, il personaggio e i progressi sono saranno minimamente intaccati. L’aggiornamento invece è soprattutto dedicato ai nuovi potenziali utenti che vorranno avvicinarsi al titolo.

Infatti Rockstar Games ha deciso di festeggiare questo evento con un forte sconto su Red Dead Online. Da dicembre e fino al 15 febbraio sarà possibile acquistare la versione online del gioco a soli 4.99 euro con uno sconto del 75% sul prezzo di listino.

Red Dead Online diventa standalone, quindi separato da Red Dead Redmption 2

Lo sconto è valido su tutte le piattaforme quindi su PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store e Steam. Per le versioni console ricordiamo che è necessario possedere un abbonamento PlayStation Plus e Xbox Live Gold per giocare. Il titolo è disponibile anche su PlayStation 5, Xbox Series X e Series S attraverso le funzioni di retrocompatibilità.

Inoltre, il gameplay si arricchisce con nuovi ranghi per il ruolo del Cacciatore di Taglie. I dieci nuovi livelli permetteranno ai giocatori di sbloccare nuove skill e affrontare sfide inedite. Verranno aggiunti nuovi cavalli e nuove armi per affrontare obiettivi sempre più ostici e difficili da catturare.

Arriva anche il nuovo Pass Fuorilegge che introduce diverse feature. Tra le principali possiamo segnalare i nuovi outfits, emotes rinnovate e alcuni upgrade per il campo base. Se non avete mai giocato a Red Dead Online, questo è il momento migliore per iniziare.