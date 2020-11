Le offerte Trony sembrano essere davvero infinite, anche in occasione del Cyber Monday l’azienda è stata in grado di proporre un volantino alla moda, pieno di occasioni tra cui poter scegliere per riuscire a risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato.

Gli sconti elencati direttamente nell’articolo, come anche nei giorni precedenti, possono essere sfruttati in ogni punto vendita sul territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli particolari. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di acquistare a questi prezzi online, di conseguenza prestate particolare attenzione a ciò che desiderate.

Trony: gli sconti sono tra i migliori del momento

Il Samsung Galaxy S20 FE è il prodotto cardine di tutta la campagna promozionale, un dispositivo richiestissimo dalla community italiana, e finalmente lanciato sul mercato ad un prezzo economico, con le caratteristiche tecniche desiderate, rappresentate proprio dal processore Qualcomm Snapdragon 865. Coloro che lo vorranno acquistare non dovranno fare altro che pagarlo soli 479 euro, ovviamente per la versione no brand.

Le alternative del volantino Trony sono interamente rappresentate da modelli più economici, studiati appositamente per soddisfare gli utenti esigenti, ma che non vogliono spendere cifre complessivamente troppo elevate. I migliori prodotti restano TCL 10 SE, Samsung Galaxy A20s, LG K51s, Oppo A53, Oppo A53s, Samsung Galaxy A51 o similari.

Naturalmente il volantino Trony non si limita ai suddetti dispositivi, ma riesce a raggiungere anche categorie completamente differenti.