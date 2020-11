A partire da oggi, lunedì 30 Novembre 2020, i nuovi clienti Vodafone che attiveranno un’offerta dati della gamma Giga Speed otterranno il raddoppio dei Giga per tre mesi a parità di costo.

Vodafone offre infatti ancora la gamma Giga Speed, offerte dati in variante ricaricabile e in abbonamento, che prevedono un bundle di traffico dati mensile a prezzi variabili con possibilità di aggiungere il modem Mi-Fi Home di Vodafone. Ecco i dettagli.

Vodafone raddoppia i Giga di alcune offerte solo dati

Per clienti ricaricabili, Vodafone mette a disposizione l’offerta Giga Speed 20 con 40 Giga di traffico dati per i primi tre mesi e successivamente con i 20 Giga standard al mese, sempre al prezzo di 9.99 euro al mese. La Giga Speed 50 invece offrirà 100 Giga di traffico dati per i primi tre mesi e poi tornerà a 50 Giga standard al mese, al prezzo in questo caso di 13.99 euro al mese.

Il costo di attivazione delle offerte dati ricaricabili è pari a 10 euro per i nuovi clienti (oltre il costo della nuova SIM salvo promozioni) e a 19 euro per i già clienti Vodafone con SIM attiva. Con le offerte ricaricabili è anche possibile aggiungere il Mobile Wi-Fi di Vodafone acquistandolo in modalità cash al costo di 54.99 euro al mese.

Per quanto concerne le varianti per i clienti in abbonamento, saranno disponibili con il raddoppio dei Giga inclusi le offerte Giga Speed Plus 50 e Giga Speed Plus 100. La prima, Giga Speed Plus 50, offrirà 100 Giga al mese per i primi tre mesi e poi 50 Giga al mese al prezzo di 11.99 euro al mese. La Giga Speed Plus 100 prevede invece 200 Giga al mese per i primi tre mesi e poi 100 Giga al mese a 19.99 euro al mese.