Vodafone così come gli altri operatori attivi in Italia non si concentra soltanto alle iniziative commerciali utili per attirare nuovo pubblico, ma cerca anche di tutelare tutti gli abbonati che da più o meno tempo hanno già attivano un piano. Di solito, per questa fascia di clienti ci sono a disposizioni importanti soluzioni per quanto concerne la connessione internet.

Tra le tariffe migliori di Vodafone, a questo proposito, spicca la Giga Speed Plus 50. I clienti che attiveranno tale ricaricabile potranno aggiungere Giga al loro pacchetto di consumi,

Vodafone, la soluzione per ottenere 50 Giga extra per internet

In base all’attuale bundle, la Giga Speed Plus 50 ha un costo mensile di 11,99 euro. Tutti gli utenti che ne faranno richiesta potranno attivare una nuova SIM card sulla quale saranno caricati in automatico 50 Giga per la navigazione internet. La connessione con questi 50 Giga sarà possibile da smartphone, tablet, pc o altri dispositivi.

In associazione alla scheda SIM, infatti, tutti i clienti di Vodafone potranno anche ricevere un comodo dispositivo WiFi portatile per collegare vari device in uno stesso momento. Il prezzo del piccolo modem WiFi sarà di 1 euro al mese. Attraverso questo strumento sarà possibile utilizzare internet su 10 dispositivi.

La Giga Speed Plus 50 rappresenta la versione base di un pacchetto di offerte che Vodafone mette in campo per chi desidera avere più margini di consumo er internet. Esiste, infatti, anche una seconda variante con 100 Giga al costo speciale di 19,99 euro. Sia l’una che l’altra promozione possono essere attivate in uno store Vodafone o anche attraverso i canali online.