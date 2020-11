ZTE è un’azienda molto nota e portatrice di numerose novità in ambito tecnologico e mobile. Abbiamo infatti visto come l’azienda abbia presentato per prima sul mercato il suo primo smartphone dotato di una fotocamera anteriore nascosta al di sotto dello schermo. Nel corso delle ultime ore, invece, è stato annunciato in veste ufficiale in Cina un nuovo smartwatch, ovvero il nuovo ZTE Watch Live.

ZTE Watch Live è ufficiale a circa 30 euro al cambio

Nella giornata di ieri abbiamo avuto modo di vedere presentato ufficialmente il primo smartwatch a marchio Redmi, ovvero il Redmi Watch. Ora, però, è arrivato il turno del noto produttore ZTE. Anche questa azienda ha infatti annunciato da poco il suo primo smartwatch noto come ZTE Watch Live. Si tratta di un dispositivo molto simile alla controparte di Redmi, soprattutto per il prezzo di vendita che è di circa 30 euro al cambio.

Dal punto di vista estetico, troviamo anche qui un display LCD quadrato con una diagonale pari a 1.3 pollici e con una risoluzione pari a 20 x 240 pixel. Lateralmente è presente un unico tasto fisico, mentre poi il cinturino è in silicone ed è disponibile in diverse colorazioni come arancione, nero e blu. Le dimensioni ed il peso sono piuttosto contenuti, dato che parliamo di 40.6 x 34.6 x 10.8 mm per 35 grammi.

Il nuovo smartwatch dell’azienda è in grado di monitorare 12 attività sportive differenti, presenta la certificazione di impermeabilità IP68 e sono presenti i vari sensori per la misurazione del battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Lato autonomia, l’azienda promette di poter usare il terminale per 14-22 giorni continui. Nella confezione è eventualmente presente un caricabatterie magnetico proprietario.

Come già accennato, il nuovo ZTE Watch Live sarà distribuito per il mercato cinese ad un prezzo di circa 30 euro al cambio a partire dal prossimo 3 dicembre, ma al momento l’azienda non ha comunicato il suo eventuale arrivo anche in Europa.