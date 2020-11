Lo avevano anticipato i rumors e i leaks, ma ora il noto produttore Xiaomi ha presentato in veste ufficiale per il mercato cinese il primo smartwatch a marchio Redmi, ovvero il nuovo Redmi Watch. Quest’ultimo si presenta come un device molto interessante ma soprattutto con un prezzo decisamente competitivo, pari al cambio a circa 38 euro.

Ufficiale Redmi Watch ad un super prezzo

In questo periodo stiamo assistendo all’arrivo sul mercato di numerosi dispositivi wearable e forse per questo motivo anche il sotto brand di Xiaomi ha deciso di presentare finalmente sul mercato il suo nuovo smartwatch. Il suo nome è Redmi Watch e dal punto di vista estetico ricorda molto i dispositivi di casa Amazfit. Troviamo infatti un display quadrato con una diagonale pari a 1.4 pollici e con una risoluzione pari a 320 x 320 pixel e non manca poi la presenza di un vetro protettivo curvo 2.5D. Il cinturino è realizzato invece in silicone ed è disponibile in diverse colorazioni (nero, rosa, verde).

Il resto della scheda tecnica di questo dispositivo sembra più che completa per il suo prezzo di vendita. Troviamo presenti all’appello il Bluetooth in versione 5.0, l’impermeabilità fino a 50 metri e il chip NFC per i pagamenti contacless. Dal punto di vista della personalizzazione del software, poi, si potrà scegliere tra ben 120 watch faces differenti e, in generale, sarà possibile controllare tutti i parametri del device tramite l’applicazione per smartphone denominata Mi Fit.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato, il prezzo di vendita è il vero cavallo di battaglia di questo nuovo device. Redmi Watch sarà infatti distribuito in Cina a partire da dicembre 2020 ad un prezzo di circa 38 euro al cambio. Speriamo vivamente che in futuro possa essere commercializzato anche da noi.