Il Redmi Watch è stato annunciato insieme alla nuova serie di smartphone Redmi Note 9 come il primo smartwatch del marchio Redmi di Xiaomi. Il dispositivo avrà un prezzo basso e alcune caratteristiche accattivanti.

Una di queste caratteristiche è la batteria da 230 mAh; la società afferma che lo smartwatch dura sette giorni con un uso normale e fino a 12 giorni se abiliti la modalità di risparmio energetico. Per una carica completa, il dispositivo avrà bisogno di solo 2 ore.

Xiaomi Redmi Watch arriverà sui mercati il 1° dicembre

Il Redmi Watch ha un touchscreen LCD a colori da 1,4 pollici con una risoluzione di 320 x 320, è impermeabile fino a una profondità di 50 metri e include NFC, un cardiofrequenzimetro e Bluetooth 5.0. Oltre al cardiofrequenzimetro, c’è anche una selezione di modalità di monitoraggio degli esercizi, oltre al monitoraggio del sonno e un esercizio di respirazione.

Redmi Watch funziona sia con iPhone che con smartphone Android e puoi anche controllare la musica riprodotta sul tuo device. Altre caratteristiche includono una sveglia, un timer, un cronometro, bollettini meteorologici, una torcia, una bussola, avvisi di chiamate e messaggi, promemoria di attività e avvisi di battito cardiaco elevato.

È disponibile in opzioni di colore nero, blu e bianco per il corpo, e c’è anche una scelta di cinque cinturini in silicone. I colori sono nero, blu, bianco, rosa e verde in offerta. Il dispositivo indossabile pesa 35 grammi e ha uno spessore di 10,9 mm.

Xiaomi ha già lanciato il fitness tracker Redmi Smart Band, quindi il Redmi Watch è un’alternativa più economica. Finora è stato annunciato solo per la Cina, dove sarà in vendita dal 1° dicembre, ma è del tutto possibile che il Redmi Watch sarà rilasciato anche in altri mercati.