Secondo quanto trapelato in rete in queste ultime ore, il noto produttore cinese Xiaomi terrà un evento di presentazione tra poco più di una settimana, ovvero il prossimo 24 novembre 2020. Durante questo evento, sembra che l’azienda presenterà due nuovi smartphone di fascia media e con supporto alla connettività 5G, cioè i nuovi Redmi Note 9 5G e Redmi Note 9 Pro 5G.

In arrivo i nuovi medi di gamma con supporto al 5G a marchio Redmi

In queste ultime ore alcuni leaker sul social cinese Weibo hanno rivelato che Xiaomi si appresta ad annunciare durante l’evento del prossimo 24 novembre 2020 due nuovi smartphone a marchio Redmi. Come già accennato, si tratta molto probabilmente dei prossimi Redmi Note 9 5G e Redmi Note 9 Pro 5G. Secondo le indiscrezioni trapelate in rete e stando alle varie certificazioni ottenute, questi dispositivi avranno come processori rispettivamente il SoC MediaTek Dimensity 800U e il SoC Snapdragon 750G di casa Qualcomm.

Dal punto di vista estetico, sembra che entrambi i dispositivi disporranno sul retro di una sorta di oblò dove verranno collocati i sensori fotografici. La versione standard del device, in particolare, sembra che avrà tre sensori fotografici, mentre la sua variante Pro dovrebbe avere ben quattro fotocamere di cui un sensore principale da 108 megapixel. La versione standard potrà inoltre contare su una grande batteria da 5000 mAh e, in generale, sono previste ben sette colorazioni differenti. I leaker in rete hanno parlato anche di presunti prezzi di vendita. Secondo quanto trapelato, la versione standard dovrebbe partire da circa 123€ al cambio, mentre la variante pro partirebbe da circa 192€.