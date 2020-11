L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente prorogato le sue diverse offerte standard e il piano tariffario PM Super Ricarica con prezzi a partire da 2 euro al mese, fino al 30 Gennaio 2021.

In primo luogo, PosteMobile ha prorogato le due offerte Creami Relax 20 con prezzo decrescente e Creami Relax 20 Special, attivabili esclusivamente negli uffici postali per tutti i nuovi clienti fino al 30 Gennaio 2021, salvo eventuali altre proroghe. Scopriamo insieme i dettagli.

PosteMobile proroga le proprie offerte standard fino alla fine di gennaio 2021

La Creami Relax 20 offre ogni mese credit illimitati per chiamate e SMS e 10 Giga al mese in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps al prezzo di 8 euro al mese dal primo al terzo rinnovo, di 7 euro al mese dal quarto al sesto rinnovo e di 6 euro al mese dal settimo rinnovo. Inoltre, dopo un anno l’offerta si rinnova offrendo 20 Giga al mese invece dei 10 Giga inclusi di base.

In alternativa, è disponibile sempre fino alla stessa data anche la Creami Relax 20 Special, con credit illimitati per chiamate e SMS e 20 Giga di traffico dati con un costo di 36 euro addebitati anticipatamente per i primi 6 mesi (dunque 6 euro al mese) e poi rinnovo mensile sempre a 6 euro al mese dal settimo rinnovo. Entrambe le offerte prevedono un costo di attivazione gratuito, ma occorre sostenere il costo di una nuova SIM pari a 15 euro.

Prorogata al 30 Gennaio 2021 anche l’offerta Creami Relax 100 che prevede ogni mese credit illimitati per chiamate ed SMS e 80 Giga di traffico dati che diventano 100 Giga dal 13° mese. Il prezzo è di 10 euro al mese per i primi tre rinnovi, 9 euro al mese per i successivi tre rinnovi e infine 8 euro al mese dal settimo rinnovo. Per scoprire i dettagli o tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.