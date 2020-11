Le offerte domenicali lanciate da Bennet vogliono essere per assurdo le migliori della settimana, sebbene comunque il Black Friday sia stato ricco di occasioni che molti di noi non si sono assolutamente lasciati sfuggire.

Grazie alla campagna promozionale attuale, il cliente potrà recarsi esclusivamente in uno dei tantissimi negozi sparsi per il territorio nazionale, e godere di uno sconto specialissimo. Alla base del volantino Bennet del momento, troviamo un meccanismo che ricorda fortemente quanto stiamo vedendo da Carrefour, ovvero il cosiddetto spendi e riprendi, in questo caso però adattato alle esigenze dell’azienda.

Bennet: il risparmio supera ogni limite

Il risparmio da Bennet supera ogni limite, ma sopratutto non impone all’utente finale delle scelte scomode o obbligate; a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, infatti, il cliente potrà acquistare ciò che vuole in negozio, a patto che comunque opti per prodotti elettronici ed effettui una spesa superiore ai 50 euro.

Se rispetterà questi due semplicissimi pre-requisiti, potrà godere, una volta giunto in cassa, di un buono sconto del valore pari al 25% dell’intera merce acquistata. Questi, è importante ricordarlo, non potrà essere utilizzato nell’immediato, ma dovrà essere applicato solamente per un secondo acquisto, anche di beni di prima necessità, sempre nello stesso punto vendita originario.

Il volantino Bennet è molto più semplice ed alla mano del previsto, per comprenderlo appieno e per conoscerne tutte le sfaccettature, vi invitiamo a leggere i dettagli direttamente a questo link speciale.