Il Black Friday di Trony è indiscutibilmente uno dei migliori del periodo corrente, all’interno della campagna promozionale messa a disposizione della community, infatti, ognuno di noi potrà approfittare di sconti pazzi e di prezzi decisamente alla portata.

Risparmiare è facile, sopratutto in questo periodo dell’anno, con il volantino corrente, l’utente potrà accedere agli sconti direttamente nei singoli punti vendita dislocati per il territorio nazionale, senza limitazioni particolari. Inoltre, grazie alla presenza del Tasso Zero, il risparmio raggiunge livelli ancora più elevati, infatti sarà possibile pagare in comode rate senza interessi.

Trony: il risparmio è alla portata di tutti

Il top di gamma su cui Trony ha voluto concentrare maggiormente le proprie forze, è il Samsung Galaxy S20 FE, la cosiddetta fan edition dell’amatissimo Samsung Galaxy S20, giunta sul mercato da pochissimi mesi. Le specifiche tecniche le conoscete ormai tutte, sono le stesse del fratello, ma presenta però processore Qualcomm Snapdragon 865, in alternativa all’Exynos. Il prezzo proposto dall’azienda è forse uno dei più bassi di sempre, sono necessari solamente 479 euro per acquistarlo in via definitiva.

Se interessati invece a modelli decisamente più economici, l’occhio cade sicuramente su soluzioni del calibro di TCL 10 SE, Oppo A53s, Oppo A53, Samsung Galaxy A20e, LG K51s o Samsung Galaxy A51. Il volantino Expert lo potete sfogliare nel dettaglio più assoluto aprendo le pagine che abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo, gli acquisti sono effettuabili anche online.