Creare una password robusta è necessario per mettere i nostri account ed inostri dati in una “botte di ferro digitale”. Nonostante le esortazioni alla sicurezza ed i numerosi consigli dei migliori Big dell’industria informatica l’ostinazione ha la meglio per tanti utenti che sono soliti usare password facili ad ogni piè sospinto. Non è raro che si possa perdere il controllo di account email e social per noncuranza nell’uso delle parole chiave di sicurezza. Ecco quelle più clamorose che possono esporti a rischi assurdi.

Password da non usare: ecco quelle pericolose per chiunque

Dal combinazioni numeriche semplici alla data di compleanno passano le 10 password inefficaci che tante persone continuano ad utilizzare anche nel 2020. La più usata in assoluto è 123456. Impossibile dimenticarla ma altrettanto facile da scoprire “tirando ad indovinare”. Al secondo posto del podio abbiamo la versione estesa 123456789. Si potrebbe pensare che una password a 9 cifre possa essere segnalata come sicura dai password manager. Invece succede l’esatto contrario. Qualsiasi PC o telefono attivo con attacco bruteforce può risolvere la questione nel giro di pochi minuti. Chiude con medaglia di bronzo picture1.

Nonostante le raccomandazioni si continua a sbagliare. Eppure esistono gestori password particolarmente efficaci per la generazione ed il salvataggio delle passphrase. I soliti consigli restano validi:

usa numeri e lettere (maiuscole e minuscole) in combinazione

inserisce un simbolo speciale

rispetta la lunghezza minima di 8 caratteri

cambia password regolarmente e non usarne una per più account

Per concludere ecco l’elenco completo delle password più usate del 2020 che faresti meglio ad evitare: