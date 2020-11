Comet fa impazzire tutti gli utenti con un volantino assolutamente ricco di prezzi bassi e di sconti effettivamente incredibili, al suo interno si possono trovare innumerevoli prodotti di alta qualità, senza essere costretti a pagare complessivamente cifre troppo elevate.

Il volantino attivato nel periodo, lo ricordiamo, può essere fruito anche direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso, solo in questo caso è prevista la consegna gratuita presso il proprio domicilio, a patto che comunque la spesa complessiva sia superiore ai 49 euro. Se non verrà superata tale cifra, è previsto il pagamento di una piccola quota per la spedizione in sé (a meno che non la si richieda direttamente in negozio).

Comet: le offerte del volantino sono da primato

Il prodotto maggiormente rappresentativo del volantino Comet è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, uno smartphone che da solo può convincere ogni utente con ottime prestazioni anche fotografiche, e finalmente proposto ad una cifra più abbordabile, al posto degli oltre 1000 euro richiesti di listino. Oggi, infatti, l’utente lo potrà acquistare a soli 699 euro, con garanzia legale della durata di 24 mesi e versione no brand.

In alternativa il consiglio è di puntare direttamente sull’Apple iPhone 11, uno smartphone da sempre molto richiesto dalla community, ed oggi svalutato a causa della presenza del nuovo iPhone 12. Il suo prezzo finale è di 599 euro, alle stesse condizioni del modello precedente.

