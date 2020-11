Euronics letteralmente da sogno con il volantino che vuole assecondare le richieste dei consumatori, riuscendo difatti a convincere per l’estrema qualità dei prodotti scontati, e tramite i quali garantire al consumatore finale un risparmio mai visto prima.

La corrente campagna promozionale prova a staccarsi da quanto abbiamo visto in passato, tornando effettivamente disponibile in ogni singolo punto vendita del territorio nazionale, qui gli utenti si ritrovano a poter fruire degli stessi prezzi senza limitazioni territoriali o di socio. Nell’eventualità in cui, invece, vogliate accedere agli stessi prezzi, ma senza spostarvi minimamente da casa, ricordate comunque essere validi anche online, con rateizzazione a Tasso Zero al superamento di una determinata soglia di spesa.

Euronics: le offerte del Black Friday sono già arrivate

Il Black Friday è il periodo più importante dell’anno, di conseguenza anche i rivenditori di elettronica cercano di giocarsi al meglio le proprie carte; Euronics punta forte sul desiderio dell’utente di acquistare l’ottimo Samsung Galaxy S20+, uno smartphone di altissimo livello, in vendita originariamente a più di 1000 euro, oggi però acquistabile a soli 699 euro.

Con prezzo quasi dimezzato, invece, troviamo lo Xiaomi Mi 10 Lite, uno smartphone low cost, dotato di un incredibile display e di un processore di altissimo livello, in vendita a 349 euro (senza dimenticare la presenza della connettività 5G).

Il volantino Euronics chiaramente non si ferma qui, se volete conoscerlo ed approfondire le offerte proposte all’utenza italiana, consigliamo la visione delle pagine inserite direttamente qui sotto.