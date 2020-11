Comet letteralmente da impazzire con un volantino che promette sconti specialissimi, con l’obiettivo di soddisfare sempre di più le esigenze dei tantissimi consumatori che oggi si ritrovano pronti a completare i propri acquisti.

La campagna promozionale corrente, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale, oltre che naturalmente online sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso, ovvero per coloro che decideranno di completare l’acquisto dal divano di casa propria, sarà possibile approfittare della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo su ogni ordine superiore ai 49 euro.

Comet: i nuovi prezzi fanno sognare

I nuovi prezzi di Comet fanno letteralmente sognare gli utenti, uno degli sconti più interessanti viene applicato direttamente sul Samsung Galaxy S20+, top di gamma a tutti gli effetti in vendita nel periodo corrente a soli 699 euro. Il prezzo non è in assoluto uno dei più bassi che si sia mai visto, ma resta comunque validissimo, se confrontato con il listino originario.

In alternativa è possibile puntare su uno smartphone con sistema operativo iOS, parliamo dell’Apple iPhone 11, l’ex-top di gamma dell’azienda di Cupertino, disponibile da Comet alla modica cifra di 599 euro.

Questi sono solo due dei tantissimi prodotti che vi attendono nel volantino integrato direttamente nel nostro articolo, aprite le pagine sottostanti per scoprire tablet, notebook, elettrodomestici e televisori in promozione, acquistabili anche a Tasso Zero con rateizzazione in 10 o 20 mensilità.