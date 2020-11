I nuovi sconti di Comet sono letteralmente da impazzire, all’interno della campagna promozionale gli utenti possono trovare prezzi mai visti prima, ed approfittare quindi di innumerevoli prodotti di fascia alta, senza doversi minimamente preoccupare dello scontrino finale.

L’avvicinamento al cliente si nota non solo dalla possibilità di accedere alla campagna in un ogni punto vendita, quanto proprio all’accesso anche direttamente sul sito ufficiale, in questo modo sarà possibile completare l’acquisto anche dal divano di casa, ricevendo la merce presso il proprio domicilio, previo pagamento di una piccolissima quota aggiuntiva per la spedizione, solo se l’ordine è inferiore ai 49 euro.

Le offerte Amazon del Black Friday sono in anteprima assoluta sul nostro canale Telegram, iscrivetevi qui per scoprirle.

Comet: gli sconti del volantino fanno paura

I prodotti inclusi direttamente all’interno del volantino Comet sono tra i migliori dell’intero periodo storico che stiamo attraversando, a conti fatti l’utente potrà mettere le mani su un Samsung Galaxy S20+, spendendo solamente 699 euro. Non è la cifra più bassa mai vista, lo dobbiamo ammettere, poiché da Esselunga è acquistabile a 599 euro, però lo sconto applicato dall’azienda è più che apprezzabile.

Stesso discorso vale per l’Apple iPhone 11, in questo caso, a causa della presenza del nuovo iPhone 12 sul mercato, il cliente si trova dinnanzi un prodotto di altissima qualità, ritenuto da sempre uno dei migliori, in vendita a soli 599 euro in versione no brand.

Gli esempi sono infiniti, il risparmio garantito con il volantino Comet non lascia adito a dubbi, per questo motivo dovete assolutamente collegarvi alle pagine seguenti.