Una settimana dopo aver rivelato completamente il design di OnePlus 9 per la prima volta, 91Mobiles ha svelato i dettagli della configurazione della fotocamera aggiornata dello smartphone di nuova generazione.

Oltre a confermare i piani per una colorazione simile al verde acquamarina, l’immagine nella foto conferma la presenza di un flash LED bicolore e tre singole fotocamere circondate da anelli di metallo.

OnePlus 9 5G: arrivano i primi dettagli

Fotocamere simili sono stati precedentemente visti su LG Wing 5G, serie iPhone 12 e Galaxy Note 20 Ultra. Tuttavia, la vera ispirazione per OnePlus 9 è arrivata probabilmente da Oppo, che lavora a stretto contatto con OnePlus. In termini di specifiche, la fonte afferma che un sensore da 48 megapixel è stato scelto come fotocamera principale. Ogni device OnePlus dal 2019 ha offerto una fotocamera da 48 megapixel, ma questa volta sono previste alcune modifiche.

A quanto pare, il marchio rimuoverà il sensore Sony IMX686 utilizzato sui modelli esistenti a favore di un sensore più recente non specificato. La configurazione risultante produce immagini da 12 megapixel e ha una lunghezza focale di 6 mm. Per fare un confronto, OnePlus 8 Pro di generazione precedente e OnePlus 8T di generazione attuale offrono rispettivamente lunghezze focali di 6,59 mm e 4,74 mm.

La seconda fotocamera è costituita da un ultra grandangolare da 48 megapixel, che dovrebbe rappresentare un aggiornamento abbastanza decente rispetto all’implementazione da 16 megapixel che OnePlus ha utilizzato fino ad ora. Per quanto riguarda il terzo sensore, in questa fase non sono disponibili informazioni specifiche.

Ad alimentare il OnePlus 9 dovrebbe essere il prossimo Qualcomm Snapdragon 875. Per quanto riguarda la memoria, potremmo vedere 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.