CD Projekt Red ha aggiornato le specifiche del PC per Cyberpunk 2077 prima della data di rilascio del 10 dicembre. Le specifiche aggiornate ora mostrano i requisiti per il ray tracing, una funzionalità che è stata fortemente richiesta dai giocatori che cercheranno di spingere la grafica di Night City al limite.

Annunciato in un recente tweet, il grafico aggiornato aggiunge una sezione per i requisiti del ray tracing con risoluzioni 1080p, 1440p e 4K. Se stai cercando di sfruttare le immagini della migliore qualità, avrai bisogno delle nuove GPU di NVIDIA per provare il ray tracing, in particolare RTX 3070 per 1440p o RTX 3080 per 4K.

Cyberpunk 2077: le specificihe aggiornate con ray tracing

Le specifiche per PC di Cyberpunk 2077 sono state rivelate durante una live streaming di Night City Wire. In passato, sono stati svelati anche i requisiti minimi e quelli consigliati. CD Projekt Red ha confermato che le specifiche minime per eseguire Cyberpunk 2077 sono le seguenti:

Processore: Intel Core i5-3570K o AMD FX-8310

RAM: 8 GB

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 780 3 GB o AMD Radeon RX 470

Memoria: SSD (70 GB)

Per un’esperienza ottimale, questi sono i requisiti di sistema consigliati:

Processore: Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB o AMD Radeon R9 Fury

Memoria: SSD (70 GB)

Cyberpunk 2077 è nella sua “fase finale di sviluppo” secondo CD Projekt Red e lo sviluppatore non prevede ulteriori ritardi in questo momento. Assicurati di dare un’occhiata all’intero stream di Night City Wire (Episodio 5) per vedere tutti i nuovi dettagli rivelati per Cyberpunk 2077, incluse altre informazioni sui singoli distretti che esplorerai all’interno di Night City. Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre.