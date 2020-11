La nuova GeForce RTX 3060 Ti dovrebbe debuttare il 2 dicembre e sarà la scheda grafica più economica del serie. Quello che già sappiamo è che la scheda grafica utilizzerà Ampere GPU GA104-200 una variante dello stesso chip che viene montato su GeForce RTX 3070 anche se sarà dotata di meno Cuda Core; per quanto riguarda la memoria invece dovrebbe essere sullo stesso livello della sorella.

Parlando di prestazioni i risultati non dovrebbero essere troppo diversi da quelli della sorella maggiore; il prezzo invece si dovrebbe attestare sui 399 dollari americani. Stando alla compagna e ai benchmark lasciati trapelare recentemente questa nuova GeForce RTX 3060 Ti dovrebbe garantire performance superiori alla Geforce RTX 2080 SUPER.

GeForce RTX 3060 Ti: la nuova economica di casa NVIDIA

I risultati dei test sembrerebbero molto promettenti per la nuova scheda grafica che batte in tutto il modello precedente; Rasterizing, Ray Tracing e Rendering. Anche il Ray Tracing sembra più performante, almeno stando ai dati, nonostante i 48 RT Core della 2080 debbano competere con i 38 RT Core della 3060.

Insomma quella che dovrebbe vedere la luce il prossimo 2 dicembre sembrerebbe una scheda grafica di tutto rispetto nel rapporto qualità prezzo che potrebbe fare la gioia di tantissimi utenti; fonti interne, tra l’altro, lasciano trapelare come le versioni costumizzate dovrebbero avere un design molto simile a quello delle GeForce 3070, almeno a giudicare dai primi lotti spediti da aziende come la ASUS. A questo punto non resta che portare ancora un po di pazienza per poter tastare, e testare, con ma le performance della nuova scheda grafica targata NVIDIA.