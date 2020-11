Vodafone rende disponibile per l’acquisto a rate nei negozi il nuovo Huawei Mate 40 Pro con connettività 5G, con prezzi mensili a partire da 22.99 euro al mese, sia per i nuovi che per i già clienti.

Con Vodafone, il Huawei Mate 40 Pro 5G può essere acquistato salvo esaurimento scorte a rate tramite il servizio Vodafone Telefono Facile o Telefono No Problem (TNP). Scopriamo insieme i dettagli.

Vodafone propone Huawei Mate 40 Pro anche a rate

Prima di tutto vogliamo ricordarvi che lo smartphone presenta un Display OLED da 6,7 pollici con Refresh Rate a 90Hz e un processore Huawei Kirin 9000 con 8 Giga di RAM e 256 Giga di spazio di archiviazione espandibile su sistema operativo Android 10 con HMS. Il device monta una tripla fotocamera posteriore da 50MP, 20MP e 12MP, mentre il sensore frontale è da 13MP con profondità 3D; la batteria è invece un modulo da 4400 mAh con Huawei SuperCharge.

Il servizio Vodafone Telefono Facile o Telefono No Problem a prescindere dal modello scelto e dall’offerta abbinata prevede anche un costo di attivazione della rateizzazione pari a 9.99 euro per i nuovi clienti. Per i già clienti ricaricabili bisogna considerare una maggiorazione di 10 euro. Il servizio prevede il pagamento di 24 o 30 rate (30 rate in questo caso) e di un eventuale anticipo e corrispettivo di recesso anticipato massimo, che decresce di una quota costante quanto più ci si avvicina al termine della rateizzazione.

Per i clienti Infinito, Infinito Gold e Infinito Black Edition è previsto un anticipo di 99.99 euro e rate mensili di 22.99 euro al mese, con un corrispettivo di recesso anticipato massimo di 400 euro. Per i clienti Vodafone Red è previsto un anticipo di 99.99 euro e rate mensili di 24.99 euro al mese, con un corrispettivo di recesso anticipato massimo di 400 euro.

Infine, per i clienti Vodafone Shake, Fun, Vodafone Easy, Vodafone Facile, Junior, Family+ e Giga Family Infinito è previsto un anticipo di 99.99 euro e rate mensili di 27.99 euro, con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 300 euro. Per i clienti C’All, Vodafone Special e gli altri clienti ricaricabili è previsto un anticipo di 99.99 euro e rate mensili di 29.99 euro al mese, con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 250 euro.