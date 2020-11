Nonostante il Lockdown abbia costretto Netflix a sospendere le riprese di alcuni titoli amati dagli utenti, il colosso Americano è riuscito ugualmente a pubblicare alcune novità interessanti all’interno del catalogo, tra cui:

(Film) Il processo ai Chicago 7

(Film) L’ultimo bacio

(Film) Respiro

(Film) Un giorno perfetto

(Film) L’imbalsamatore

(Film) Mine vaganti

(Film) Baciami ancora

(Film) Radiofreccia

(Reality) Dream Home Makeover: la casa ideale

(Serie tv) Nero a metà, seconda stagione.

(Serie tv) La Révolution

(Serie tv) Star Trek: Discovery, terza stagione

(Serie tv) Qualcuno deve morire

Le novità sono sempre ben accette ma, come possiamo facilmente immaginare, gli utenti del servizio sono in attesa dei nuovi episodi delle proprie serie tv preferite. Fra i titoli maggiormente attesi del momento, quindi, rientrano anche Suburra, Sex Educatione e Peaky Blinders. Scopriamo di seguito tutte le novità in arrivo.

Suburra, Peaky Blinders e Sex Education: Netflix annuncia importanti novità

Cominciamo con Suburra. Lo scorso 30 ottobre Netflix ha rilasciato ufficialmente la terza stagione della serie televisiva. Fortemente apprezzata dai fan, ad oggi questi ultimi hanno richiesto a gran voce una nuova stagione ma, come annunciato già da diversi mesi, purtroppo Suburra 4 non si farà.

Proseguiamo ora con Peaky Blinders. La serie televisiva ha ottenuto un enorme successo, specialmente in Italia, nel corso della prima fase di Lockdown. La banda Peaky Blinders ha infatti catturato l’attenzione di milioni di spettatori i quali, ad oggi, non attendono altro che una nuova season. Purtroppo non ci sono notizie certe a riguardo ma, secondo recenti indiscrezioni, i nuovi episodi di Peaky Blinders potrebbero arrivare su Netflix già nei primi mesi del prossimo anno.

Terminiamo infine con Sex Education. Grazie alle tematiche trattate nel corso degli episodi, la serie TV è riuscita ad ottenere un enorme successo fra gli utenti più giovani di Netflix. Ad oggi sono disponibili all’interno della piattaforma Americana le prime due stagioni ma, per scoprire le nuove avventure di Otis e Maeve, bisognerà attendere ancora del tempo.