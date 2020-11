GeForce Now, il servizio di giochi in streaming di NVIDIA adesso su iPhone

Alcuni titoli progettati per essere giocati con mouse e tastiera non saranno disponibili su Safari. Dall’altro lato, però, NVIDIA garantisce che quasi la totalità dei titoli inclusi nella libreria di GeForce Now sarà riproducibile, incluso Fortnite. Il popolare battle royale non è ancora disponibile, ma giungerà presto in una versione speciale touch-friendly.

A differenza della maggior parte dei servizi di giochi in streaming, GeForce Now non dispone di una propria libreria. Piuttosto, permette di eseguire in streaming da un qualsiasi dispositivo compatibile i giochi acquistati su Steam, Epic Games Store, EA Desktop (ex Origin) e altri servizi indipendenti. L’azienda prevede di aggiungere il supporto per GOG.com, un popolare negozio di giochi per PC.

L’espansione su iOS segue il lancio del servizio su Chromebook. NVIDIA ha rivelato di voler estendere il supporto anche ad altri dispositivi in modo che, in futuro, chiunque abbia un PC, un Mac o un computer Linux sia in grado di accedere a GeForce Now senza scaricare un client dedicato.

Ricordiamo che è possibile accedere a GeForce Now gratuitamente, ma le sessioni sono limitate a un’ora. In alternativa, il piano Founders è disponibile al prezzo di 5,49 euro ed aumenta il limite di sessione a sei ore, oltre ad offrire accesso prioritario e RTX ON.