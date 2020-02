GeForce NOW è la nuova piattaforma di giochi in streaming sviluppata da NVIDIA, noto produttore di schede grafiche ed altre componenti destinate al mondo del gaming. GeForce NOW, proprio come un qualsiasi altro servizio di giochi in streaming, permette di eseguire un titolo da un qualsiasi dispositivo (sia esso un PC, una TV o uno smartphone) a fronte del pagamento di una piccola quota mensile, che, tra l’altro, offre l’accesso ad alcune funzionalità esclusive. In alternativa, è possibile sottoscriversi ad un piano mensile gratuito, ma ne parleremo a breve.

GeForce NOW offre un catalogo di oltre quattrocento giochi di successo in continua espansione. I titoli posseduti, oltre che godere di tempi di caricamento pressoché immediati, verranno automaticamente aggiornati con le ultime patch quando viene eseguito lo streaming.

NVIDIA GeForce Now: compatibilità, requisiti e prezzi

Come detto in precedenza, questa piattaforma permette di eseguire videogiochi in streaming da un qualsiasi dispositivo, ed è infatti compatibile con PC (sia Windows che Mac), con le SHIELD TV e con gli smartphone – anche se, per il momento, l’unico sistema operativo supportato è quello Android.

Per quanto riguarda i requisiti di sistema richiesti per il corretto funzionamento di GeForce NOW, se si vuole eseguire la piattaforma un Mac è necessario che questo sia aggiornato alla versione 10.10 (o superiore) di macOS (per informazioni più dettagliate sui requisiti hardware per Mac rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata).

Per eseguire la piattaforma da un PC Windows, è necessaria almeno una versione a 64 bit di Windows 7 o successiva. Per quanto riguarda i requisiti hardware:

CPU Dual core X86 con 2.0 GHz o superiore

4 GB di RAM

GPU che supporta almeno DirectX 11 NVIDIA GeForce serie 600 o successiva AMD Radeon HD serie 3000 o successiva Intel HD Graphics serie 2000 o successiva



Per quanto riguarda i requisiti Internet, invece, GeForce NOW richiede almeno 15 Mbps per uno streaming 720p a 60fps e 25 Mbps per uno streaming 1080p a 60 fps.

NVIDIA ha pensato a due diversi piani d’abbonamento a GeForce NOW: quello gratuito, che limiterà la sessione dello streaming ad una sola ora; ed il piano Founders. Questo, per 5,49 euro al mese, garantisce: accesso prioritario; RTX ON; 90 giorni di prova gratuiti; sessione di streaming estesa.