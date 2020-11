Il nuovo volantino Euronics dedicato al Black Friday 2020 è ufficialmente disponibile, al suo interno trovano posto un buonissimo quantitativo di sconti speciali e di prezzi fortemente ribassati, creati appositamente per l’occasione e pronti per fare risparmiare gli utenti.

La campagna promozionale dell’azienda va in controtendenza rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, infatti è raggiungibile in ogni negozio in Italia, con piccole differenze di socio in socio. Il consiglio è di prendere visione del volantino dei negozi presso la vostra residenza, in modo da essere sicuri delle offerte attivate, nell’articolo parliamo delle proposte di Euronics Bruno.

Interessante, fra i vari sconti applicati, è sicuramente la possibilità di approfittare del Tasso Zero, con versamento della prima rata a Gennaio 2021, in questo modo l’utente si ritroverà a poter fruire dei prodotti per 2 mesi, prima di iniziare effettivamente a pagarli (è necessario superare però un livello di spesa).

Euronics: tutti i prodotti al miglior prezzo

Uno degli sconti più azzeccati ed imprevisti, è sicuramente rappresentato dal Samsung Galaxy S20+, il top di gamma dell’azienda sudcoreana, reso disponibile sul mercato nel corso della Primavera 2020 ad un prezzo di listino superiore ai 1000 euro. Il lento processo di svalutazione l’ha portato da Euronics ad una cifra finale più vicina anche agli utenti meno abbienti, sarà acquistabile infatti a soli 699 euro.

Sono disponibili anche tantissimi altri sconti ed offerte speciali, legati inoltre a categorie merceologiche differenti, per questo motivo raccomandiamo la lettura delle seguenti pagine del volantino Euronics.