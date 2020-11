Il nuovo volantino Esselunga è davvero da sogno, al suo interno gli utenti possono fare decisamente affidamento su ottimi prezzi e su sconti specialissimi che possono aiutare a risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato.

La campagna promozionale attualmente attiva risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita sparsi per il territorio nazionale, con possibilità di completare gli acquisti recandosi personalmente in negozio. Le scorte, come per tutte le offerte tech di Esselunga, sono purtroppo limitate, di conseguenza sarà necessario accorciare i tempi decisionali per non restarne definitivamente tagliati fuori.

Le migliori offerte Amazon e tantissimi codici sconto gratis sono disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

Esselunga: le offerte sono davvero da sogno

Fino al 21 novembre l’utente interessato al mondo di esselunga potrà acquistare il Samsung Galaxy A30s, ad un prezzo veramente molto speciale, soli 179 euro.

Il terminale oggetto del volantino rappresenta perfettamente la fascia medio-bassa del settore mobile, più precisamente del mondo dell’azienda sudcoreana. La sua scheda tecnica denota una certa propensione alla rinuncia di prestazioni elevate, con il plus rappresentato però dall’ampissimo display AMOLED da 6.4 pollici, dalle 3 fotocamere posteriori (con la principale da 25 megapixel), seguite a ruota dalla comoda batteria da 4’000mAh.

Tutto questo per un prodotto che viene commercializzato con 128GB di memoria integrata, nonché 24 mesi di garanzia legale ed in versione completamente sbrandizzata. Il suo acquisto, lo ricordiamo, potrà essere effettuato solamente nei punti vendita, non online sul sito ufficiale o altrove sull’intero territorio italiano, maggiori dettagli sono disponibili qui.