I prossimi mesi potrebbero essere ricchi di cambiamenti e di novità in casa WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea potrebbe presto sperimentare delle soluzioni in grado di rivoluzionare completamente il suo attuale asset e l’intero apparato delle comunicazioni per gli utenti.

WhatsApp, il progetto che coinvolge Facebook ed Instagram per la nuova chat

Come noto, le novità che riguardano WhatsApp sono sempre più legate alla presenza di Facebook. Mai come negli ultimi mesi si è notata la presenza del social network per gli upgrade della chat di messaggistica istantanea. Forte dell’acquisizione del lontano 2014, Facebook potrebbe influenzare gli aggiornamenti di WhatsApp in maniera ancora più consistente nei mesi a venire.

Il progetto presentato da alcuni insighers di WABetaInfo nelle settimane passate ha a dir poco del clamoroso. Sulla base delle indiscrezioni ricevute, gli sviluppatori di WhatsApp stanno pensando alla creazione di una piattaforma unica in collaborazione con Facebook ed anche con Instagram. L’obiettivo sarebbe quello di dar vita ad una vera e propria super chat.

A differenza di quanto previsto attualmente, dove i servizi (e le diverse chat) mantengono un certo grado di indipendenza tra di loro, in futuro le conversazioni di WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger potrebbero essere riunite in un unico portale.

Agli utenti di WhatsApp, specialmente a quelli storici, questo genere di novità sembra non piacere. Sul web si leggono già pareri molto discordati dalle intenzioni degli sviluppatori. La maggior parte del pubblico, infatti, continua a desiderare indipendenza tra WhatsApp con altri servizi come Instagram e Facebook.