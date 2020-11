Expert continua con una campagna promozionale assolutamente in grado di spodestare i mostri sacri della rivendita di elettronica, al suo interno sono difatti stati posizionati tantissimi sconti interessanti, pronti a convincere la maggior parte di noi all’acquisto.

Come tutti i volantini dell’azienda, anche in questo caso gli acquisti risultano essere possibili in ogni negozio sparso per il territorio, ma sopratutto direttamente sul sito ufficiale. La spedizione presso il domicilio, purtroppo, è da considerarsi a pagamento, di conseguenza il necessario andrà aggiunto a quanto visualizzato direttamente a schermo.

Conoscete in esclusiva le offerte Amazon più pazze del giorno e ricevete i codici sconto, premendo questo link diretto al nostro canale Telegram.

Expert: quali sono le migliori offerte

Il volantino lanciato da Expert propone davvero tantissime offerte tra cui poter scegliere, spicca il Samsung Galaxy S20 FE, uno degli smartphone più scontati dell’ultimo periodo, nonostante sia appena stato lanciato sul mercato nazionale. La sua caratteristica principale, che lo contraddistingue dal Galaxy S20 originario, è proprio la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865, in sostituzione all’Exynos. Gli interessati lo potranno acquistare a 669 euro, con garanzia di 24 mesi.

Nell’eventualità in cui, invece, si volesse osare anche di più, allora il consiglio è di puntare forte sul Samsung Galaxy S20+, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, e che oggi può essere acquistato a 849 euro, godendo di una versione completamente sbrandizzata.

Questo e molto altro ancora vi attende direttamente da Expert, se volete scoprire la campagna promozionale, allora potete aprire il link seguente diretto al sito.