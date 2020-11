Il risparmio da Bennet è fuori da ogni logica, gli utenti hanno la possibilità di accedere a tantissimi prodotti in promozione, dovendo però recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto al prezzo mostrato direttamente nell’articolo, questa è la limitazione più importante.

Ufficialmente valido ovunque in Italia fino al 18 novembre, il volantino riassume tantissimi sconti e prezzi bassi applicati su svariate categorie merceologiche. Essendo di natura una campagna Spacca Prezzi, il meccanismo ricorda lontanamente l’amato SottoCosto, di conseguenza l’utente si ritroverà a velocizzare la scelta, proprio perché il quantitativo di scorte distribuito su tutto il territorio appare essere decisamente limitato.

Bennet: il volantino è assurdo, è ricco di prezzi bassi

Gli ottimi prezzi bassi del volantino Bennet partono dall’Apple iPhone XR, uno smartphone che non necessita di presentazioni, dato l’enorme successo riscontrato negli ultimi anni, oggi finalmente in vendita ad un prezzo decisamente accessibile per la maggior parte di noi, soli 499 euro.

Ben diversa è la qualità del prodotto Android proposto dall’azienda, in questo caso sarà possibile mettere le mani su un Samsung Galaxy A30s, il cui prezzo effettivo corrisponde a 169 euro, ed è da consigliare solamente agli utenti che non pretendono troppo dal proprio smartphone, e sono alla ricerca di qualcosa di veramente economico.

Non mancano anche altri sconti nel volantino Bennet, li potete trovare nel dettaglio qui sotto tra le pagine della campagna promozionale inserite come galleria fotografica.